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Müftüye 'ByLock' tutuklaması

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mihalgazi İlçe Müftüsü, tutuklandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen Ali Y'yi gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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