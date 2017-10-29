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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 40 kişi yakalandı.

  • AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 40 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi’nde bir apart otele taksilerle yabancı uyruklu kişilerin getirildiği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda apart otelde, yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmak için hazırlık yapan 22'si Suriye, 17'si Irak ve biri Türk vatandaşı olmak üzere 40 kişi yakalandı.

Apart otele kayıtsız konaklama yaptırmaktan idari işlem yapıldı.

Polis merkezinde sahte kimlik ibraz eden M.E. isimli Türk vatandaşının "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Kaçak geçiş için kullanılacak 2 şişme bota da el konuldu.

40 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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