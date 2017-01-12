Niğde'de emniyete FETÖ operasyonu
Niğde'de emniyete yapılan FETÖ operasyonu kapsamında biri komiser 5 polis gözaltına alındı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri komiser 5 polis gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen biri komiser 5 polise yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, polis memurları R.A, R.Ö, A.Ş. ve M.O. ile komiser A.D, sabah saatlerinde adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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