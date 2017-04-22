Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nusaybin'de kaçak sigara operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda araç çekicisi ve çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 39 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda araç çekicisi ve çekiciye bağlı dorsede zulaların içerisine yerleştirilmiş toplam 39 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. 
 
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
 "Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda, 22.04.2017 günü Saat:01.40 sıralarında 33  plaka sayılı çekici ve çekiciye bağlı 73  plaka sayılı dorse ilimiz Nusaybin ilçesi Cizre istikametinden geliş güzergahında durdurulmuş, bahse konu araç sürücüsünün Hasan K. isimli şahıs olduğu anlaşılmış, 33 plaka sayılı çekiciye bağlı 73  plaka sayılı dorsede yapılan aramada zula yöntemiyle gizlenmiş 3900 karton (39000 paket) kaçak sigara bulunarak el konulmuş,  şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bebek bembeyaz saçlarla doğdu, herkes Albino sandı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Bebek bembeyaz saçlarla doğdu, herkes Albino sandı ancak gerçek bambaşka çıktı!

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Lice'deki terör operasyonu başarıyla tamamlandı

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA