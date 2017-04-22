Nusaybin'de kaçak sigara operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda araç çekicisi ve çekiciye bağlı dorsede zulaların içerisine yerleştirilmiş toplam 39 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda, 22.04.2017 günü Saat:01.40 sıralarında 33 plaka sayılı çekici ve çekiciye bağlı 73 plaka sayılı dorse ilimiz Nusaybin ilçesi Cizre istikametinden geliş güzergahında durdurulmuş, bahse konu araç sürücüsünün Hasan K. isimli şahıs olduğu anlaşılmış, 33 plaka sayılı çekiciye bağlı 73 plaka sayılı dorsede yapılan aramada zula yöntemiyle gizlenmiş 3900 karton (39000 paket) kaçak sigara bulunarak el konulmuş, şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır"