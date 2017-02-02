Pişkin hırsızlardan gazeteciye 'Hangi kanalda çıkacağız' sorusu

Kayseri'de hırsızlık için bağ evine giden 4 kişi suç üstü yapılarak yakalandı. Adli Tabipliğie sağlık kontrolüne getirilen hırsızlar, görüntü alan gazeteciye " Akşam hangi kanalda çıkacağız" dedi. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, Melikgazi İlçesi Becen Bağlarında bağ evlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri S.P., M.K., O.S. ve M.Ç'yi girdikleri bağ evi içerisinde suç üstü yakaladı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Çalmış oldukları eşyalar ile yakalanan hırsızlar Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçeli hırsızlar, adli tıp önünde görüntü alan gazetecilere " Hangi kanalda çıkacağız, Türkeş selamı yapayım mı size" dedi. Pişkin hırsızlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.