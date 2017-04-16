Referandumda görevli memurlar 'sandık yemini' etti

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumunda görevli memurlar, sabah erken saatlerinde okullara geldi. Sandık başında yapılan hazırlıkların adından oy verme işlemine geçilmeden önce "sandık yemini" edildi.

Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.