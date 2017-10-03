Resmi satışı başlamadan kaçağı geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince 28 Eylül 2017 ile 2 Ekim 2017 tarihleri arasında Atatürk Havalimanında yapılan uygulamalarda piyasa değeri bir buçuk milyon lira değerinde 1181 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda konuşlandırılan profil uzmanları tarafından yolcular üzerinde yapılan uygulamada, 28 Eylül 2017 tarihinde Dubai-İstanbul uçağıyla İstanbul’a gelen B.E. isimli şahıstan 21 adet, bir gün sonra yine Dubai’den gelen Z.C.A. ve A.A isimli şahıslardan ise 10 adet iPhone 8 model cep telefonu ele geçirildi.

Henüz Türkiye’de satışına resmi olarak başlanmamış olan 31 adet İphone 8 model cep telefonuna el koyup cep telefonlarını valizlerine saklayarak yurda sokmaya çalışan B.E., Z.C.A ve A.A. isimli şahısları gözaltına alıp 5607 sayılı kanun çerçevesinde adli işlem uygulayan ekipler, 1 Ekim 2017 günü yaptığı başka bir operasyonda ise yine durumlarından şüphelendiği V.Y ve O.E. isimli şahısların valizlerinde arama yaptı.

Diğer 3 kurya kaçakçı gibi Dubai-İstanbul uçağından inen 2 kurye kaçakçının valizlerinde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1150 adet Samsun Galxy marka cep telefonu ele geçiren ekipler, cep telefonlarına el koyup bu iki şahıs hakkında da 5067 sayılı kanun hükmünce işlem yaparken ele geçen kaçak cep telefonlarının piyasa değerini 1 milyon 475 bin lira olarak açıkladı. Ekiplerin Atatürk Havalimanı’nda kaçakçılar üzerindeki çalışması devam ediyor.