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Rize'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Rize'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçı esnafı 'Vira Bismillah' dedi.

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Bu sezon hamsinin bol olacağından ümitli olan balıkçılar, bereketli bir sezon diledi. Rize'de balıkçılıkla ekmeğini kazanan Yakamoz balıkçılık teknesi kaptanı Mustafa Turan, "Bu sene teknelerimizi av sezonundan önce hazır vaziyete getirdik ve beklemeye başladık, ancak ağustos ayı çok yağmurlu ve fırtınalı geçti. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Dün gece 'Vira Bisminlah' dedik lakin denizlerde fırtına olduğu için geri dönmek zorunda kaldık. Gece tekrar açılmayı düşünüyoruz. Hava muhalefeti olmazsa, Allah ne rızık verirse alıp geleceğiz" Turan, "Bu sene hamsinin bol olmasından ümitliyiz, hem bizler için hemde vatandaşlar için kışın vazgeçilmez bir yiyecek olduğundan temennimiz denizin bu sezon bereketli geçmesidir" ifadesini kullandı.
 

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