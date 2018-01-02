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Samsun'da FETÖ'den 2 tutuklama

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 gün önce gözaltına alınan 9 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 gün önce düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 9 kişiyi gözaltına almıştı. 

Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Songül Y. ve Abdullah C. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2'si bayan 7 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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