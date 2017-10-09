Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre Bafra ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde Mustafa B. ile Mehmet K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Mehmet K, üzerinde bulunan tabancayla Mustafa B.'ye ateş etti.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa B, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Zanlı ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.