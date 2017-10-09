Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü
Samsun'da tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre Bafra ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde Mustafa B. ile Mehmet K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Mehmet K, üzerinde bulunan tabancayla Mustafa B.'ye ateş etti.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa B, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Zanlı ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.