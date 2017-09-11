Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 tutuklama

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.