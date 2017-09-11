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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü Suriyeli 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile ve ilçelerde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3'ü Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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