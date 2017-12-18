Sebze yüklü kamyon alt geçide sıkıştı
Isparta'da alt geçide sıkışan sebze yüklü kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücü H.K. idaresindeki sebze yüklü 54 AC 744 plakalı kamyon, 4 metre 50 santimetre yüksekliğindeki Özkanlar Kavşağı Alt Geçidi'nden geçmeye çalışırken sıkıştı.
Kamyon, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yolun kapanmasından dolayı trafikte aksamalar meydana geldi.
Öte yandan, kamyon sürücüsüne trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.
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