Selahattin Demirtaş hakkında iki fezleke daha hazırlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, HDP Olağan Kongresinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafının bulunması ve gözaltına alındığı gece verdiği ifadesinde, yargı organlarını aşağıladığı gerekçesiyle iki ayrı fezleke daha hazırlanarakA dalet Bakanlığına gönderildi. Ankara’da ikamet eden bir kişinin şikayeti üzerine düzenlenen birinci fezlekede, “Terör örgütünün propagandasının yapıldığı kongrede Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı ve kongrede eş başkan seçildiği, bu nedenle, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla, şüphelinin halen HDP İstanbul Milletvekili olması nedeniyle hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisince Anayasanın 83'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması hususu takdirlerinize arz olunur” denildi.

Diğer fezlekede ise Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 tarihindeki ifadesinin incelendiğinde TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yargı organlarını aşağılama suçunu işlediği anlaşıldığı kaydedilerek, “Buna göre, HDP İstanbul Milletvekili olan Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisince Anayasanın 83'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması hususunu takdirinize arz olunur” ifadelerine yer verildi.