Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta bir terörist daha teslim oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütünden kaçan bir PYD/YPG'li terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.

Terörist ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Masrafsız ve yararlı bilgiler

Masrafsız ve yararlı bilgiler

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA