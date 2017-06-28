Şırnak'ta bir terörist daha teslim oldu

<p> Valilikten yapılan açıklamada, İdil ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren teröristin, İdil Köyceğiz Hudut Bölük Komutanlığına teslim olduğu bildirildi.</p> <p> Terörist ile ilgili işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.</p> <p> </p> <p>
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