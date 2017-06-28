Şırnak'ta 6 terörist daha teslim oldu Güvenlik güçlerimizin üst üste gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası terör örgütü çözülüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.