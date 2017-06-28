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Şırnak'ta 6 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimizin üst üste gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonrası terör örgütü çözülüyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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