Şırnak'ta 6 terörist daha teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 6 teröristin terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu teröristlerle ilgili adli işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.
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