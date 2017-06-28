Şırnak'ta çok sayıda roket mühimmatı ele geçirildi

Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetinde, Andaç Köyü Serin Vadisi bölgesinde bulunan kuru dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 320 adet anti personel roket mühimmatı, 300 adet anti tank mühimmatı ve 620 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.