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Şırnak'ta çok sayıda roket mühimmatı ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir ihbari değerlendiren güvenlik güçleri, kuru dere yatağında gömülü vaziyette 620 adet roket mühimmatı ve 620 adet sevk fişeği ele geçirdi.

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Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetinde, Andaç Köyü Serin Vadisi bölgesinde bulunan kuru dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 320 adet anti personel roket mühimmatı, 300 adet anti tank mühimmatı ve 620 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

 

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