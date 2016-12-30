Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen TÜBİTAK Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada ABD’ye terör tepkisi gösterdi.

İşte Erdoğan’dan çok önemli mesajlar…

TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM: Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor, devam da edecek. Aynı mücadelenin devamını Suriye’de, Irak’ta, gerekiyorsa başka yerlerde elbette vereceğiz. Ebediyete uğurladığımız her şehidimizin acısını yüreğimizde elbette hissedeceğiz. Bunlarla birlikte mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme yönünü de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Asıl bunu yapmazsak, şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmiş oluruz. Asıl, kalkınma gündemimizden koparsak, milletimize karşı mahcup oluruz.

DESTEK VERİYORLAR: Türkiye olarak uzun süredir batılı ülkelere terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli ve tutarlı davranmaları çağrısında bulunduk. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler, kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp, harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere, aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları da dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Bize, ‘böyle medya aracılığıyla sataşmayın’ diyorlar. Tamam da bunu nerede konuşacağız, bunu ikili toplantılarda vesaire buralarda da konuştuk sizlerle, hala konuşuyoruz.

SİZLER KADAR BİLİYORUZ: Sizler, terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak ‘hayır biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz’ derseniz, kusura bakmayın biz bunu yutmayız. Bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, bizim de güvenlik güçlerimiz var, ne mühimmattır, ne silahtır bunu en az sizler kadar biliyoruz.

NATO’DA ORTAĞINIZ ÖRGÜTLER Mİ?: Düşünebiliyor musunuz, biz NATO’da sizinle beraberiz, NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde, siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO’daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu ‘bölücü terör örgütleri olarak’ kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil, bunu yutmamız mümkün değil.

ORTAKSAK YANIMIZDA OLMALISINIZ

Eğer biz, NATO ittifakı içinde berabersek, eğer biz stratejik ve model ortaksak, o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız. Bunun için de bizden çok daha farklı ifadeler, güzellemeler beklemeyeceksiniz.

EL BAB’DA EN KÜÇÜK DESTEK GÖREMEDİK

Bunu her zaman açık açık söyleme mecburiyetinde bulunduk. Çünkü siz siyaset yaparken nasıl ‘halkımız bizden bir şeyler bekliyor’ diyorsanız, bizim siyasetçilerimiz, bizler de halkımıza bir hesabın verileceğinin bilinci içerisinde bu ifadeleri kullanıyoruz, bu adımları atıyoruz. Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri, sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO olayın dışında tutuldu. Bugün El Bab operasyonunda ne NATO’nun ne de bölgede güç bulunduran, “güya müttefik ülkelerin”, en küçük bir desteğini görmedik.

YALAN ÜSTÜNE YALAN SÖYLENİYOR

Sözüm ona DEAŞ’a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ’a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor. Üstelik yalan üstüne yalan. ‘Türkiye, DEAŞ’a destek veriyor’ diyorlar, el insaf. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Bu noktada zayiatı veren biziz ve gerçekten başından itibaren Özgür Suriye Ordusu’nun verdiği çok ciddi zayiat var.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL DİRENİŞ HAREKETİ

Bu Özgür Suriye Ordusu’nu, bizim içimizde bile bazı mahfiller, ‘terörör gütü’ olarak ilan ediyor. Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü falan değil, hatta Amerika’nın başında ‘birlikte kuralım’ dediği bir örgüttür. Ilımlı muhaliflerden oluşan bir direniş hareketidir. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz, onlara gerekli desteği veriyoruz. Niye? Topraklarında onları yalnız bırakmamak için.

PKK’NIN ALİ CENGİZ OYUNU

NATO’da terörde ilkesiz tutum var. NATO’ya akredite olan merkezin yayınında PKK, YPG, HPG ve KCK'nın aynı örgüt olduğu belirtiliyor. Bu PKK’nın Ali Cengiz oyununu gösteren bir belgedir.

ÖLÜLER YALAN SÖYLEMEZ: Terör örgütleriyle ilgili ilkesiz tutum ve çifte standarda NATO içinden de itirazlar yükseldiğine şahit olduk. NATO’ya akredite Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin bir yayınında, terör örgütleri PKK, YPG, HPG, PJAK ve KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğu kapsamlı bir araştırmayla ispatlandı. 2014-2015 yıllarını kapsayan bu akademik çalışma, ‘Ölüler yalan söylemez’ başlığını taşıyor.

HEPSİ PKK’LI: Terör örgütünün kendi internet sitesinde çatışmada öldüklerini ilan ettiği 2 bin 906 teröristin bilgilerini analiz eden araştırma, aslında ölenlerin hepsinin de PKK militanı olduğunu belirtiyor. PKK’nın aynı kadroyu kimi zaman Suriye’de, kimi zaman Irak’ta, kimi zaman İran’da kullandığını gösteren, terör örgütünün Ali Cengiz oyununu ifşa eden bu önemli belge, bizim ısrarla ifade ettiğimiz gerçeği tüm dünyanın, özellikle de NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor.

YILANLA YATAĞA GİREN ISIRILIR: Sadece Türkiye’ye zarar verdikleri, bölgesel politikalar gereği desteklenen terör örgütleri, eninde sonunda mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlarda kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır.

BAŞLARINA BELA OLACAK: Türkiye’de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sonunda onların da başına bunlar bela olacak. Bunu da açık ve net söylüyorum. Felaket göz göre göre yaklaşıyor.