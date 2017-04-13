Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden DAEŞ lehine propaganda yaptıklarını tespit etti.

Tekirdağ merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu M.A, D.E, R.A, H.A, C.E, H.Ş ve Türk vatandaşı S.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili Suriye uyruklu A.A'nın da arandığı öğrenildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA