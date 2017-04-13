Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.
- AA
Tekirdağ'da, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 şüphelinin sosyal paylaşım sitelerinden DAEŞ lehine propaganda yaptıklarını tespit etti.
Tekirdağ merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu M.A, D.E, R.A, H.A, C.E, H.Ş ve Türk vatandaşı S.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili Suriye uyruklu A.A'nın da arandığı öğrenildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.