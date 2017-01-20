Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı
Muş Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen araştırma sonucu, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen merkeze bağlı Suluca köyünde 2, Elçiler köyünde 1, Bulanık ilçesine bağlı Kırkgöze köyünde 2 ve Korkut ilçesi Altınova Beldesinde 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 7 gözaltı
Tekirdağ'da sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
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