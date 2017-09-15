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Tıp öğrencilerine GATA müjdesi

Türkiye’deki tüm tıp fakültesinde okuyan öğrencilere askeri hekim olma yolu açıldı. İlk etapta taban puan aranmadan yatay geçişle 316 öğrenci alınacağı belirtildi.

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Eğitim hayatına Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak devam eden Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinden yatay geçişle 316 öğrenciyi bünyesine katacağını duyurdu.

SİGORTA BİLE VAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Cevdet Erdöl, bu yıl 120 üniformalı öğrenci kabul ettiklerini, bu sayıya ilaveten Gülhane Tıp Fakültesi’ne, Türkiye’deki diğer tıp fakültelerinin ara sınıflarından öğrenci alınacağını açıkladı.

Erdöl “Öğrenciler GATA’da eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primlerini devlet ödeyecek” dedi. 5 yıldızlı yurt imkanı da verildiğini anlatan Erdöl “Öğrencilerin bilgisayar ve harçlık dahil tüm ihtiyaçlarını karşılanacak” diye konuştu.

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