Vize yasağının ardından ABD’den ilk uçak geldi

ABD ile Türkiye arasında ki vize yasağının dün akşam itibari ile başlamasının ardından,bu sabah New York’tan ilk uçak geldi. Türk Hava Yolları'nın TK-4 sefer sayılı uçağı ile New York'tan İstanbul'a saat 05.00'da gelen,uçağın yabancı ve transit yolcuları herhangi bir sıkıntı yaşamadı.

THY uçağında bulunan Türk yolcular ise,herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ancak ABD’de bulunan Türklerin sıkıntı yaşamaktan korktuğu için Türkiye’ye gelmek istemediklerini söyledi. Bir aylık tatil için Amerika'ya giden Fadime Kurt basın mensuplarına yaptığı açıklama da şunları söyledi.etti ; " Bir Restaurant otururken Türk bir öğrenci ile karşılaştık .Bu hafta sonu geleceğini söylemiş bilet almış. Fakat gelmeye korktuğunu söylüyordu. Acaba vize krizi nedeniyle benimde için bir sorun olabilir mi ? gelmesem mi dediğini biliyorum, Hiç bir sıkıntı yaşamadık"dedi. Recep Kurt ise "Türkiye'ye gelip de dönüşte vize sorunu çıkacak diye çoğu kişi tedirgin uçakta da hiçbir şeye rastlamadık" şeklinde konuştu.