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Brezilya Büyükelçiliğinde 'İtamaraty Sarayı' sergisi

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan ve Brezilya Dışişleri Bakanlığının merkezi kabul edilen 'İtamaraty Sarayı' için Ankara'da sergi açıldı.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan ve Brezilya Dışişleri Bakanlığının merkezi kabul edilen "İtamaraty Sarayı" için Ankara'da sergi açıldı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği binasında "İtamaraty Sarayı: 50 Yıllık Sanat ve Mimari" adlı serginin açılışına bazı büyükelçilerin yanı sıra yabancı konuklar da katıldı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, açılışta yaptığı konuşmada, Brezilya tarihinin en önemli diplomatı sayılan Jose Paranhos'un doğum günü olan 20 Nisan'ın, ülkesinde "Diplomat Günü" olarak kutlandığını belirterek, 1845 yılında dünyaya gelen Paranhos'un Brezilya'nın sınırlarını barışla çizdiğini ve "silah olmadan, diplomasi ve diyalog" söyleminin ülke diplomasisi açısından önemini vurguladı.

Neto, Dışişleri Bakanlığının merkez binası olan İtamaraty Sarayı'nın 50. yıl kutlamaları nedeniyle bu sergiyi açtıklarını ifade ederek, bu sayede Brezilya mimarisinin de tanınabileceğini söyledi ve sarayın mimarı Oscar Niemeyer'i andı. Neto, Niemeyer'in ülkesinde ve dünyada çok sayıda esere imza attığını belirtti.

 

Brezilya Büyükelçiliği Müsteşarı Miguel Franco da sergi hakkında bilgi verdi.

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