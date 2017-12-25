‘Derin Uykusuzluk’ UNIQ Gallery’de

'Derin Uykusuzluk' sergisi; derin uykusuzluk mümkün müdür? Uykusuzluğun dibine düşmek gibi, rahat ve çukur bir yatakta hep gözleri açık olmak gibi, bir servinin altında uzanıp gözlerini kapayıp yine de uyanık olmak gibi... Bir yere ait olmak, bir kimliğe, bir millete, bir coğrafyaya ait olmak, sürgünde olmak, dünyada bir yer sahibi olmak, yer değiştirmek ve kırılganlık üzerine şekilleniyor.