‘Derin Uykusuzluk’ UNIQ Gallery’de
Stephane Delagrange, Gökçe Okay ve Defne Sesin Okay'ın son dönem işlerinden oluşan 'Derin Uykusuzluk' sergisi UNIQ İstanbul’daki Gallery'de açıldı.
'Derin Uykusuzluk' sergisi; derin uykusuzluk mümkün müdür? Uykusuzluğun dibine düşmek gibi, rahat ve çukur bir yatakta hep gözleri açık olmak gibi, bir servinin altında uzanıp gözlerini kapayıp yine de uyanık olmak gibi... Bir yere ait olmak, bir kimliğe, bir millete, bir coğrafyaya ait olmak, sürgünde olmak, dünyada bir yer sahibi olmak, yer değiştirmek ve kırılganlık üzerine şekilleniyor.
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