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"Kimyadan uzağım ama fiziğim iyidir"

Cem Yılmaz, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir ilkokulda yaptırılan ve kendisinin de destek verdiği laboratuvarın açılışına esprileriyle damga vurdu.

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KOMEDYEN Cem Yılmaz, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından Darıca’da bir ilkokulda yaptırılan, kendisinin de destek verdiği fen laboratuvarının açılışına katıldı. Çocuklarla deney yapan Yılmaz, esprileriyle güldürdü. PLAT Derneği’nin ‘Denemeden Olmaz’ projesi kapsamında Kazım Karabekir İlkokulu’nda yaptırılan laboratuvar hizmete açıldı. Yılmaz, laboratuvar açıldıktan sonra her şeyin bir anda değişmeyeceğini ama çocukların bu çatı altında ciddiye alındıklarını hissettiklerini, ciddiye alındıklarında gözlerindeki ışıltıyı gördüğünü anlattı.   

SEVGİ DAHA ZAHMETSİZ

Süslü bir hayatı olmadığını söyleyen Yılmaz “Ben de mütevazi bir okulda hayatıma başladım, şimdi olsa yine mütevazi bir okulda başlarım çünkü güzel şeyler için çok fazla zahmet gerekmiyor” dedi. “Çocuklarla deney yapacağım. Kimyadan uzağım ama benim normalde fiziğim iyidir.” diye espri yapan Yılmaz, öğretmenleri de uyardı: “Laboratuvar ertesi gün ‘Aman çocuklar ellemeyin bozarsınız’ diyerek kapatılmasın."

 

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