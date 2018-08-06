Kamuda, ‘tek hesap’ ile tasarruf dönemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bundan böyle kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar gelir elde etmeyi amaçlıyor.
- STAR ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’ içinde en dikkat çekici noktalardan birisini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu süreçte izleyeceği yeni stratejiler oluşturdu. Kamuda yüzde 30 dolayında tasarruf sağlanması için bakanlıklara yazı gönderen Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak yıllık 3-4 milyar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği yeni stratejilerin başında, kamuda tasarruf ve dış borçlanmada yeni piyasalara açılım geliyor.
HARCAMA GÖZDEN GEÇECEK
Yeni dönemde ilk önce, kamu idarelerinin harcamalarının gözden geçirilmesi ve bu şekilde kamuda tasarrufun artırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi sağlanacak. Bu kapsamda kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatı sağlanacak.
ÇİN PİYASASINA AÇILIM
Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunularak, Türkiye’nin dış borçlanmada belirli ülke ve finans çevrelerine mahkum edilmesini önleyecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılarak, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi sağlanacak.
2023’E YÖNELİK STRATEJİ
2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılacak.
10 YENİ HİZMET EKLENECEK
Yeni dönemde katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilecek. “E ihale” yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması gerçekleştirilecek. Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de sağlanacak. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlaması mümkün olabilecek. 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenecek.
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