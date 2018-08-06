Kamuda, ‘tek hesap’ ile tasarruf dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programı’ içinde en dikkat çekici noktalardan birisini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu süreçte izleyeceği yeni stratejiler oluşturdu. Kamuda yüzde 30 dolayında tasarruf sağlanması için bakanlıklara yazı gönderen Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak yıllık 3-4 milyar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirmeyi hedeflediği yeni stratejilerin başında, kamuda tasarruf ve dış borçlanmada yeni piyasalara açılım geliyor.

HARCAMA GÖZDEN GEÇECEK

Yeni dönemde ilk önce, kamu idarelerinin harcamalarının gözden geçirilmesi ve bu şekilde kamuda tasarrufun artırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi sağlanacak. Bu kapsamda kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatı sağlanacak.

ÇİN PİYASASINA AÇILIM

Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunularak, Türkiye’nin dış borçlanmada belirli ülke ve finans çevrelerine mahkum edilmesini önleyecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılarak, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi sağlanacak.

2023’E YÖNELİK STRATEJİ

2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılacak.