Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ itirafı

Terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimi sırasında, vatandaş göğsünü tanklara siper etmiş, yurdun dört bir yanında milyonlar sokağa dökülmüştü. O saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, etrafı tanklarla çevrili havalimanından elini kolunu sallayarak çıkmıştı. Pek çok soruyu beraberinde getiren o geceye dair, susma hakkını kullanan Kılıçdaroğlu “Bu konu hakkında 16 Nisan’a kadar konuşmayacağım” diye konuşmuştu.



KORUMA MÜDÜRÜ DARBECİLERLE



Bu sözlerinden, sadece birkaç saat sonra çark eden CHP Genel Başkanı katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde ifadeler kullandı. Darbecilerle iletişime geçtiği yönündeki görüntülere ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Bir dakika konuştuğumu ispat etsinler. Emin olun bütün siyaseti bırakacağım” sözleriyle kendini savundu. Etrafındaki korumaların ise tankların yanına giderek darbecilerle konuştuğuna ilişkin soruları ise cevapsız bıraktı.CHP liderinin bu açıklaması sıcaklığını korurken, o geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibi, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nı işgal eden darbecilere ait VIP nizamiyesi önündeki tankların yanında görüntülendi.

GİZEMLİ ARAÇ KAMERAYA YANSIDI



Kılıçdaroğlu'nu saat 23.19'da VIP dinlenme salonuna bırakan ve dokuza dakika boyunca ortadan kaybolan Koruma Müdürü Koray Aslan'ın bu süre zarfında tankların bulunduğu nizamiyeye gittiği görülüyor. O sırada Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan iki kişi daha tankların yanında görüntüleniyor. Kamera görüntülerine göre iki kişi saat tam 23.23'te darbecilere ait tankların yanında görülüyor. Ardından tanklar nizamiyenin önünden çekiliyor ve 23.27'de Koruma Müdürü Koray Aslan koşarak VIP'e girerken kameralara takılıyor. Hemen ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu havalimanından çıkış yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkış anında ise kameralar saat 23.30'u gösteriyor. Görüntülerde darbecilerin yanında olan gizemli çakarlı aracın da tanklar ayrıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yanına geldiği ve korumalarla görüştüğü görüntülere yansıyor. (Güneş)