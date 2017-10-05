Kemoterapisiz sonuç veren ilk tedavi

Belçika merkezli biyofarmasötik şirketi Celyad, CAR-T hücresi tedavisinin tekniğini geliştirdiği THINK isimli çalışmasının deneylerinde akut miyeloid lösemi (AML) için umut verici sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Celyad'ın yeni tedavi şeklini denediği hastanın ağır yan etkileri olan kemoterapi görmeden tedavi olduğu açıklandı. Myeloblast adı verilen ve normal kan hücrelerine (kırmızı kan hücrelerine, trombositlere) dönüşmesi gereken hücrelerin çoğalmasının bozukluğuyla oluşan AML, ilaç tedavisinde dirençli bir kanser türü olarak biliniyor.

FDA, AĞUSTOSTA ONAYLAMIŞTI

30 Ağustos'ta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan CAR-T hücre tedavisinde, genetiği değiştirilmiş bir hücre sayesinde vücudun bağışıklık sisteminin çalıştırılması amaçlanıyor. Laboratuvar ortamında genetik yapısı değiştirilen hücre vücuda aktarılıyor ve bağışıklık sistemi kanserli hücrelerle mücadele etmeye başlıyor. Celyad'ın CEO'su Christian Homsy yaptığı açıklamada "CYAD-01 isimli ürünümüz ile elde ettiğimiz ilk klinik cevaptan dolayı oldukça mutluyuz" ifadelerine yer verdi. Homsy, sonucun hastanın kemoterapi ya da başka bir tedavi uygulanmadan elde edildiğini vurguladı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Moffitt Kanser Merkezi'nde görev yapan Dr. David Sallman, "CYAD-01 ile ilgili açıklanan sonuçlar CYAD-01'in tümöre özgü antijen reseptörü olarak ilk klinik geçerliliğini ispatlıyor. AML, gen mühendisliğiyle uygulanan hücre tedavilerine hassas" diyerek yeni tedavinin başka tedavi şansı kalmayan AML hastaları için büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

350 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN isimli projesinde 2012'de dünya genelinde 351 bin 965 AML hastası olduğu tahmin edilmişti. Şu anda sadece ABD'de 20 bin kişinin AML hastası olduğu biliniyor. Avrupa'daki AML vakalarının da 20 bine yakın olduğu belirtiliyor