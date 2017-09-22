960 milyonluk derbide öne çıkan rakamlar

Türkiye nefesini tuttu, dev derbiyi bekliyor... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın merakla beklenen buluşmasında süper yıldızlar sahne alacak. İki takımın toplam değerleri 230 milyon Euro'yu (960 milyon lira) bulan yıldızları 3 puan için savaşacak. Bu isimlerin lig rakamları mercek altına alındı

VALBUENA BİR ADIM ÖNDE!

Derbi öncesi formları ve kariyerleriyle en çok dikkat çeken isimler Mathieu Valbuena ve Ricardo Quaresma. İki yıldız da müthiş bir haftaya geride bırakırken, Valbuena istatistiklerde öne çıkıyor.

DİNAMOLAR BİRBİRİNE YAKIN

İki takımın orta alandaki dinamolarına da derbide kuşkusuz büyük iş düşecek. Souza sezona iyi bir başlangıç yaparken, Atiba da müthiş istikrarını koruyor. İki yıldızın rakamları da birbirine yakın.

STOPER DE BELİRLEYİCİ OLACAK

Derbide hücumcular kadar savunmacıların performansı da belirleyici olacak. Fener'in sakatlıktan dönen stoperi Skrtel ve Kartal'ın dünya yıldızı Pepe duran toplarda önemli bir gol silahına dönüşüyor.

EN DEĞERLİ İSİMLER JANSSEN&TALISCA

Kadrosunda birbirinden önemli isimler olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en pahalı isimleri Vincent Janssen ve Anderson Talisca oldu. İki futbolcunun da piyasa değeri 13 milyon Euro... Beşiktaş 127 milyon Euro ile ligin en pahalı takımı... Fenerbahçe ise 103 milyon Euro ile Galatasaray'ın ardından 3. sırada.

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