Akhisarspor: 1 Fenerbahçe: 0

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oldu. Fenerbahçe deplasmandan 1-0 mağlup ayrıldı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele golü TM Akhisarspor adına 60. dakikada Onur Ayık kaydetti. Mücadelenin 82. dakikasında Fenerbahçe'de Alper Potuk direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken 86. dakikada Skrtel gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Teleset Mobilya Akhisarspor 13 puanla Fenerbahçe'nin önüne geçerek 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 11 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Akhisar: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Paulo Henrique.

Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Mehmet Topal, Ozan, Mehmet Ekici, Valbuena, Giuliano, Janssen

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de son 2 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Ligde son 2 haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Josef de Souza ile kırmızı kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Martin Skrtel ve Mehmet Topal forma giydi.

Mehmet Topal, bu sezon 4. kez ilk 11'de mücadele ederken, Martin Skrtel ise 2 hafta sonra tekrar ilk 11'de kendisine yer buldu.

Bu sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkati çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.

Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular, Türk Kızılayı'nın "Arakan'a sahip çık" yazılı pankartıyla sahaya çıktı.

21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti.