Akhisarspor hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Kucka ve Onazi idmana katılmadı Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında T.M. Akhisarspor'u konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.