Anadolu Efes: 69 Bamberg: 58
THY Euroleague'in 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Brose Bamberg karşısında 15 sayı geriye düşse de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve rakibini 69-58 mağlup ederek 4. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Ergin Ataman ile ilk galibiyetini Brose Bamberg'e karşı aldı! THY Euroleague'in 15. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti. Efes, 15 sayı yenik duruma düştüğü maçta mükemmel bir geri dönüşe imza attı ve Brose Bamberg'i 69-58 mağlup edip bu sezon 4. galibiyetini aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.