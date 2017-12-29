Anadolu Efes: 69 Bamberg: 58

Anadolu Efes, Ergin Ataman ile ilk galibiyetini Brose Bamberg'e karşı aldı! THY Euroleague'in 15. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk etti. Efes, 15 sayı yenik duruma düştüğü maçta mükemmel bir geri dönüşe imza attı ve Brose Bamberg'i 69-58 mağlup edip bu sezon 4. galibiyetini aldı.