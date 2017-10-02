Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve İtalya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Panucci, kadroya Osmanlıspor'dan Sokol Cikalleshi'yi de davet etti.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Panucci, her iki karşılaşmanın da Arnavutluk'un imajı için önemli olduğunu belirterek, "İtalya ile olan karşılaşmanın beni duygulandırdığı kadar, kariyerimin en iyi bölümünü geçirdiğim İspanya ile yapacağımız maç da bana heyecan veriyor. Kişisel olarak beni Arnavutluk ilgilendiriyor, milli takımın başarısına odaklanmış durumdayım." diye konuştu.

Daha önce kadroya dahil etmediği Cikalleshi ve Taulant Xhaka'nın yeniden takıma çağrılmasıyla ilgili bir soruya ise İtalyan çalıştırıcı, "Hiçbir zaman dönmeyecekler demedim. Onlar takımın önemli oyuncuları." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, 6 Ekim'de İspanya'ya karşı mücadele edecek Arnavutluk, 9 Ekim'de İtalya'yı misafir edecek.

Grupta çıktığı 8 maçta 13 puan toplayan Arnavutluk, 3. sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizan)

Defans: Ansi Agolli (Karabağ), Arlind Ajeti (Crotone), Mergim Mavraj (Hamburg), Berat Djimsiti (Benevento), Elseid Hysaj (Napoli), Frederic Veseli (Empoli), Hysen Memolla (Hajduk Split), Ivan Balliu (Metz)

Orta saha: Migjen Basha (Bari), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Benevento), Burim Kukeli (Sion), Eros Grezda (Osijek), Ergys Kace (PAOK), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Liridon Latifi (Puskas Akademia), Ermir Lenjani (Sion), Emanuele Ndoj (Brescia), Taulant Xhaka (Basel)

Forvet: Valon Ahmedi (Maribor), Azdren Llullaku (Tobol Kostanay), Armando Sadiku (Legia Varşova), Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor)