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Aykut Kocaman, Fernandao'yu takımda tutma kararı aldı

Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao'nun geleceğiyle ilgili kararı Aykut Kocaman verdi.

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Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de Fernandao gelişmesi yaşanıyor! Fenerbahçe yönetimi Jose Fernandao'yu takımda tutma karar aldı.. 

Yaşadığı sakatlık sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği iddiaları ortaya atılan Brezilyalı golcü için gelen teklifler reddedildi ve oyuncunun kamp kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırıldı..

Fernandao'nun fiziksel olarak yetersiz görülmesi halinde İsviçre'de oynanacak hazırlık maçları sonrasında kiralanması veya satılması yeniden gündeme gelebilecek...

(Sabah)

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