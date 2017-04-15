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Leverkusen ile Bayern Münih 0-0 berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Bayern Münih, Bundesliga'da da istediği sonucu alamazken, sayısız fırsattan yararlanamadı.

Bayern Münih'te Robert Lewandowski, Franck Ribery ve Boateng gibi isimler sakatlıkları nedeniyle Leverkusen deplasmanında forma giyemedi.

Bayern Leverkusen teknik direktörü Tayfun Korkut, bu sonuçla takımıyla çıktığı 6. maçında 6. puanını almış oldu.

Bayern Münih, bu beraberliğin ardından puanını 69 yaptı ve ikinci Leipzig ile olan puan farkı 8'e düştü. Bayer Leverkusen ise 36 puan ile 11. sırada yer aldı.

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