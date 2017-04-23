Bein Sports canlı yayın Galatasaray Fenerbahçe nefes kesti

Galatasaray Fenerbahçe takip yolları haberimizde bulunuyor. Bein Sports canlı yayın ile Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 19:00’da başlıyor. Dev derbi için geri sayım sürerken nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig 28.haftasında oynanacak zorlu maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsalar da, Başakşehir’in puan kaybı sonrasında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rotasına girmek için iştahlandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe takip linki.

GALATASARAY FENERBAHÇE ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ

Arena Sport 1 HD (cro)

Arena Sport 2 HD (serbia)

Az Tv(Azerbaycan)

beIN Sport Max 7

beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)

BT Sport Extra Red Button

OTE Sport 7 HD

Sky Sport 8 (Germany)

Sport Tv1 (Portugal)

Supersport Maximo 1

Tivibuspor 1 HD

Viasat Xtra 3

Şimdilik internet üzerinden online yayın yapan kanallar açıklandı;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

Hotbird üzerinden AZ TV kanalı maçı canlı yayınlayacaktır.

AZ TV Frekans Bilgisi

Uydu : Azerspace-1

Frekans: 11169

Sembol: 20400

Fec: 5/6

Polarizasyon: H- Yatay

-

BT SPORT EXTRA 5

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

-

SKY SPORT 5

Sky Sport 5 Frekansı

Uydu Adı : Astra 1M

Frekansı:12.304

Sembol:27500

Fec :9/10

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde 120. defa kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 49, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti.

Fenerbahçe, son dört lig maçında Galatasaray'a kaybetmedi. İki maçı Fenerbahçe kazanırken, diğer iki maç berabere bitti.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 59 derbide ise sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 14 galibiyet aldı, 22 maç berabere bitti.

Son iki lig maçını kazanan Fenerbahçe, 2017 yılında üst üste üç lig galibiyeti alamadı.

GALATASARAY 4.SIRAYA GERİLEDİ

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamadı. Lider Beşiktaş’ın gerisinde yer alırken, Tudor’un takımın başına gelmesiyle dördüncülüğe kadar gerileyen Galatasaray, bu maçı kazanarak lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Başakşehir’e yaklaşmayı amaçlıyor. Ligdeki son maçında Başakşehir deplasmanında 4-0 mağlup olan Galatasaray’ın bu maçta neler yapacağı büyük merak konusu.

FENERBAHÇE 3.SIRADA BULUNUYOR

Sezonun başından beri istediği sonuçları elde edemeyen sarı-lacivertli ekip ise son haftalarda yakaladığı ritimle üçüncü sıraya yükseldi. Ligde oynadığı son maçta Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek bir konumda olmayı amaçlıyor.