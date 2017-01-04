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Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Stoper arayışındaki Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi.

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Süper Lig'de ikinci yarı için stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi Hırvatistan'da buldu. Siyah beyazlılar, HNK Rijeka kulübünde forma giyen Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. (KAP)
 
Bonservisiyle birlike transfer edilecek 23 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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