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Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup ederek, Monaco maçı öncesinde moral buldu.

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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u Signal Iduna Park'ta konuk etti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monaco'ya 3-2 yenilen Dortmund, Frankfurt karşısında 3-1 galip gelerek moral buldu.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus, 34. dakikada Sokratis ve 86. dakikada Pierre Aubameyang kaydetti.

Üst üste 10. maçını da kazanamayan Eintracht Frankfurt'un tek golünü 29. dakikada Marco Fabian attı.

NURİ ŞAHİN 90 DAKİKA OYNADI

Borussia Dortmund'da Milli futbolcularımız Nuri Şahin, maça ilk 11 başlarken 90 dakika sahada kaldı. Emre Mor ise 18 kişilik maç kadrosunda yer alamadı.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 53 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Eintracht Frankfurt ise 38 puanda kalıp 9. sırada yer aldı.

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