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Efsane futbolcu Ronaldo hastaneye kaldırıldı!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, tatil için bulunduğu İbiza'da zatüree şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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İspanyol basınının haberine göre tatil için İbiza'da bulunan Brezilyalı efsane, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
 
RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
 
Ronaldo'nun tedavisine İspanya'da devam edilirken, tedavi gördüğü hastaneden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Ronaldo durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cuma günü hastaneye kaldırıldım. Durumum kontrol altında. Yarın taburcu olacağım." (Sporx)

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