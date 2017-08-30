Fenerbahçe Fred'i almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı -Lacivertli yönetim takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Orta sahaya hücum yönü kuvvetli bir isim oyuncu isteyen Fenerbahçe, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Brezilyalı Fred'i transfer etmek için harekete geçiyor.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR

Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili olarak teknik heyetten de olumlu rapor gelmesi üzerine yönetici Şekip Mosturoğlu ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya Ukrayna'ya giderek Shakhtar'lı yöneticilerle masaya oturacak. İkili, 8 milyon euroluk bonservisi 6 milyona düşürmeye çalışacaklar

6 KEZ MİLLİ OLDU

Fred, Brezilya milli takımına seçildiği 12 Kasım 2014 tarihinden beri toplamda 6 maçta forma giydi acak gol atamadı.

(Takvim)