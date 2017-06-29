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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Hatem Ben Arfa'nın menajeri, oyuncusunun PSG'de kalmak istediğini söyledi

Fransa Ligue 1'da Paris Saint-Germain forması giyen ve ismi sık sık Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa hakkında menajeri Eurosport Fransa'ya önemli açıklamalar yaptı.

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İsmi özellikle geçen sezon başında Fenerbahçe, bu sezon da Fenerbahçe'nin yanı sıra zaman zaman Beşiktaş ve Galatasaray ile de ismi anılan Hatem Ben Arfa hakkında oyuncunun temsilcisi Fransız basınına önemli açıklamalar yaptı.

Eurosport Fransa ofisine açıklamalar yapan Michel Ouazine, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıkladı. PSG ile 1 yıllık daha kontratları olduğunu vurgulayan Ouazine, Fransız kulübünde kalmak istediklerini ve kulüp yönetiminden de kendilerine Ben Arfa'nın takımdan ayrılması yönünde bir talep gelmediğini söyledi. Herhangi bir Türk ekibi ile görüşmediklerini söyleyen menajer, Ben Arfa'nın PSG'de kalmak için sıkı şekilde çalışacağının altını çizdi.

Geçen sezon PSG forması ile Ligue 1'de 23 maça çıkan Fransız oyuncu, gol atamazken 2 asist yaptı.

Ntvspor

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