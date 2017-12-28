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Fenerbahçe Gregorz Krychowiak dosyasını yeniden açtı

Sarı-Lacivertliler, Josef’in ağustos ayında ayrılması ihtimaline karşılık Gregorz Krychowiak’ı gündemine almıştı.

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Sarı-Lacivertliler, Josef’in ağustos ayında ayrılması ihtimaline karşılık Gregorz Krychowiak’ı gündemine almıştı.

West Bromwich’in Polonyalı’yı PSG’ye gönderecek olması nedeniyle Aykut Kocaman’ın yönetimden bir kez daha 27 yaşındaki futbolcuyu istediği öğrenildi.

Fransız ekibinde kadroya girme şansı bulunmayan Krychowiak’ın da Sarı-Lacivertliler’e kiralanmaya sıcak baktığı kaydedildi. Josef’in gitmesi halinde, yönetimin hemen Polonyalı’yı bitirmesi bekleniyor.

 

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