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Fenerbahçe hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.​

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 22. dakikada Brezilyalı golcü Jose Fernandao, penaltıdan attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 3. maçında ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. Menemen Belediyespor ise 3. maçında 2. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. maç haftasında iki takım, bu kez Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler.

DICK ADVOCAAT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, kupada son oynadıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de, Amed Sportif Faaliyetler karşısında maça ilk 11'de başlayan Yiğithan Güveli ve Ramazan Civelek'in yerine İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel forma şansı buldu.

3 KUPA MAÇINA 11'DE ÇIKANLAR

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 7 futbolcu, 3 kupa maçına da ilk 11'de başladı.

Fabiano, Neustaedter, Salih Uçan, Ozan Tufan, Fernandao, Chahechouhe ve Stoch, Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarının ardından Menemen Belediyespor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı.

ESKİ FENERBAHÇELİ, YEDEK BAŞLADI

Menemen Belediyespor'da forma giyen eski Fenerbahçeli Gökhan Ünal, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

İzmir'deki soğuk havaya rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

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