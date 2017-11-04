Fenerbahçe'de Valbuena şoku!
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena, Osmanlıspor maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 8. dakikada Guiliano'nun golüyle 1-0 öne geçmişti.
Ancak golün hemen ardından Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sol baldırını göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik heyete iletti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı 9. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Alper Potuk'u dahil etti.
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