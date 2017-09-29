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Fenerbahçeli yöneticiler 'Efendi Beşiktaş' söylemine tepki gösterdi

Fenerbahçeli yöneticiler, Siyah-Beyazlılar’ın sürekli gündeme getirdiği “Efendi Beşiktaş” söylemine tepki gösterdi.

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Basın toplantısında Fenerbahçeli yöneticiler, Siyah-Beyazlılar’ın sürekli gündeme getirdiği “Efendi Beşiktaş” söylemine tepki gösterdi. Şekip Mosutroğlu, “Fikret Orman sürekli ‘Efendi’ kelimesini kullanıyor. Sıfat için kullanıyorsa, bunu halk verir. Efendi isim olarak ise sözü geçen kişi anlamına gelir. Buna izin vermeyiz” dedi. Bir diğer yönetici Önder Fırat ise tabletinden, geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta oynanan kupa maçında idari menajer Hasan Çetinkaya’nın başının yarıldığı görüntüleri basın mensuplarına göstererek, “Efendi Beşiktaş işte bu!” tepkisini gösterdi.

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