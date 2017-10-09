Fenerbahçe'nin umudunu kestiği Robin van Persie, kafasına göre takılıyor

Sakat olduğu iddialarına rağmen, Hollanda Milli Takımı'na giden, milli formayla Fransa ile oynanan maçta ikinci kez sakatlık geçiren Robin Van Persie, sadece 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Ancak aradan tam 39 gün geçti, Hollandalı yıldız henüz Samandıra'da sahaya düz koşu yapmak için bile çıkmadı. Tecrübeli futbolcudan artık teknik heyetin dahi umudunu kestiği ve takımdan ayrılacağı günü beklediği ifade edildi. Robin van Persie'nin istediği zaman Samandıra'ya geldiği, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldığı öğrenildi. Takıma ne zaman geri döneceğine dair hiçbir bilgi yok.

YERİNE ELJİF ELMAS

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında Robin van Persie'yi kadrodan çıkarıp, yerine Eljif Elmas'ı dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LİGİN EN ÇOK KAZANANI

Fenerbahçe'den sezon başına 4,9 milyon Euro alan ve ligin en çok kazananı olan Van Persie, cebine üç yılda toplam 14,7 milyon Euro koydu.

3 SEZON

87 MAÇ

36 GOL

7 ASİST

(Sabah)