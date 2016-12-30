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Galatasaray'da büyük operasyon

Galatasaray Yönetimi kötü gidişin faturasını futbolculara kesti, 4 oyuncu ile yollar ayrılırken ikisine de ağır para cezası verdi.

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Cim-Bom’da yöneticiler dün acil olarak toplanırken Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin’e 250’şer  bin euro para cezası verildi. Chedjou ve Cavanda’yı gönderme kararı alan yönetim Sigthorsson’dan sonra bugün de Hamit Altıntop’un sözleşmesini fesh edecek.
 
Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor’a 3-2 yenilen Galatasaray’da disiplinsizliğin ve oynanan futbolun faturası ağır oldu. Cim-Bom’da Dursun Özbek’in başkanlığında Sportif AŞ yönetim kurulu toplantısı dün gerçekleşirken önemli kararlar alındı.
 
Yaklaşık 8 saat süren zirvede Tuzla maçında kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin Öztekin’e 250 şer bin euro para cezası verildi. Cim-Bom’da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Chedjou’nun ayrıca bileti kesildi ve Kamerunlu futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi., Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Tuzla maçında sahanın en kötüleri arasında yer alan Hamit Altıntop’la ilgili oldu. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bugün fesh edilecek. Karar Hamit’e iletilirken tarafların bugün yollarını ayıracakları bildirildi.
 
Tek maç oynamadı
 
Sezon başında transfer edilen ama sakatlığı yüzünden tek maç dahi oynamayan İzlandalı forvet Kolbein Sigthorsson’un sözleşmesini karşılıklı olarak dün fesh eden Cim-Bom’da bileti kesilen diğer bir isim ise Luis Cavanda oldu. Belçikalı forvetin kesin olarak gönderilmesine karar verildi.
 
Sigthorsson KAP’a bildirildi
 
Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi. Kulüpten KAP’a yapılan açıklamada ayrıca İzlandalı oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1,18 milyon euro yerine 400 bin euro tazminat ödeneceği ifade edildi.

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Kedisiyok30.12.2016 13:48
Spor Kulüplerini çoğunlukla işadamları yönetiyor. Bunlar genelde kendi işlerinde başarılı-çok başarılı kişiler.Ancak başta GS olmak üzere çoğu kulüpler maalesef bu başarıyı yakalıyamamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Spor Kulüplerinin gereği kadar kurumsallaşmamalarıdır. Bu yapıya ulaşamayanlarda maalesef günlük başarılarla idare etmektedirler. Aynı zamanda buralar Shov amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle de uzun süreli başarılar gelmemektedir. Birde Halkın bu kulüplere katılımları hemen hemen mümkün değildir. Halkın yönetime katılımının olmaması da başarının gelmemesine neden olmaktadır. Saygılarımla,
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