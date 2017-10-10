Galatasaray'dan ayrılmaya yanaşmayan Hakan Balta ve Nigel de Jong, Florya'da sürgün hayatı yaşıyor

Hakan Balta ile geçtiğimiz sezon Sneijder'm tavsiyesi ile transfer edilip yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödenen Nigel de Jong'un, Florya'daki soyunma odasından yemek salonuna, kamp binasından araçlarını park ettikleri bölüme kadar, A Takım oyuncularının kullandığı her alana giriş ve çıkışlarının tamamen yasaklandığı ortaya çıktı.

Yönetimin ve teknik direktör îgor Tudor'un ortaklaşa kararı ile A takım oyuncularından ayrı olarak özel bir hoca eşliğinde, kadro dışı bırakılan diğer oyunculardan Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile birlikte çalıştırılan iki yıldız, altyapı tesisleri dışında hiçbir alana giremiyorlar.

A takım oyuncularının kullandığı yemek salonuna dahi giremeyen ve özellikle sabah yapılan çalışmalar öncesi bu bölümde kahvaltı bile yapamayan iki oyuncu, altyapının soyunma odası ve çalışma sahalarını kullanıyor.

YÜREK SIZLATIYOR

'Paramı almadan gitmem' restini çeken ve 2.5 milyon Euro'luk ücretini alarak belirlenen zamanlarda antrenmana çıkan De Jong bu durumu pek dert etmiş gibi gözükmese de, 12 kupa kaldıran Hakan Baha'ya yapılan muamele yürek sızlatıyor. İdman sonrası yine altyapıda kalarak oğlunun antrenmanlarını takip eden Hakan Balta'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Haberturk