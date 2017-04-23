Galatasaray-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında derbi Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. STAR.COM.TR'den de gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera

Sabri

Semih

Ahmet

Carole

Selçuk

De Jong

Yasin

Sneijder

Bruma

Podolski

Fenerbahçe

Volkan

Şener

Kjaer

Skrtel

Hasan

Mehmet

Souza

Alper

Lens

Aatif

Van Persie

Bu sezon sergilediği performansla zirve yarışında geride kalan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, kendisi gibi kötü bir dönem geçiren rakibini mağlup etmeye çalışacak.

Süper Lig'deki son maçında Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Galatasaray 49 puanla dördüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 50 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftar desteğiyle oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakibiyle Kadıköy'de oynadığı maçı 2-0 kaybetmişti.

Sneijder ve De Jong dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un son haftalarda tercih etmediği Hollandalı Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a derbi maçta görev vermesi bekleniyor.

Hırvat teknik adamın, aynı şekilde son maçlarda oynatmadığı Sabri Sarıoğlu ile Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurduğu Lukas Podolski'nin de derbide ilk 11'de yer alması öngörülüyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue Pesqueira sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 29. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Bu arada derbi için şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satılırken, Türk Telekom Arena'da 17 bin civarında da kombine kart sahibi var.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisini kazanarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Lig lideri Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde son 7 haftaya giren sarı-lacivertliler, ikincilik iddiasını devam ettirmek için Türk Telekom Arena'dan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak puanını 50'ye yükselten sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, dördüncü Galatasaray'ın ise 1 puan önünde üçüncü sırada haftaya başladı.

Son 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da dış sahada yenerek ilk 3 sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. Karşılamayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Van der Wiel'in forma giymesi zor

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel'in derbide forma giymesi zor gözüküyor.

Son haftalarda ilk 11'de şans bulan Hollandalı sağ bek, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda adalesindeki sıkıntı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Van der Wiel'in derbiye yetişmemesi durumunda yerine Şener Özbayraklı forma giyecek.

Kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao da derbide yer alamayacak.

8 oyuncu ceza sınırında

Sarı-lacivertli takımda Galatasaray derbisi öncesi 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Volkan Demirel, Robin van Persie, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 29. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın ligdeki son maçın kadrosunda sağ bek pozisyonu dışında değişiklik yapması beklenmiyor.

Bu sezon derbi kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon derbilerde kalesini gole kapatmayı da başardı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iki Beşiktaş, bir Galatasaray derbisinde gol yemedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 5 derbi maçta da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Son derbi yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında, 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 5 derbide 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Derbi golcüsü Van Persie

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 gol atan Van Persie, ligde Beşiktaş'la 0-0 biten derbide ise tabelayı değiştiremedi. Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini tattıran isim oldu. Van Persie, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçtaki tek gole imza atmayı başardı.

Van Persie'nin Fenerbahçe kariyerinde 8 derbide 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarı 2 bin 228 gün sonra

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 2 bin 228 gün sonra Türk Telekom Arena'ya gidecek.

Son olarak Galatasaray deplasmanına 18 Mart 2011'de giden sarı-lacivertli taraftarlar, 6 yıl sonra yine dış sahada takımlarını destekleyebilecek.

Türk Telekom Arena'nın açılışından sonraki ilk derbide takımlarının 2-1'lik galibiyetine tanık olan Fenerbahçeli taraftarlar, ikinci defa Seyrantepe'deki statta misafir olarak yer alacak.

Rekabetin tarihi

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 120. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

236 milyon euroluk derbi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 236 milyon avroyu geçiyor.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Türk Telekom Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Galatasaray, 100 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerliyle rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

İki takım futbolcuları arasında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıktı. Muslera, 14 milyon avroluk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu.

Muslera'nın ardından, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle en pahalı ikinci futbolcu olurken, bu oyuncuları 11,5 milyon avro ile sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer takip etti.

En pahalı yerli Mehmet Topal

İki takım futbolcuları arasında en değerli Türk oyuncu, Fenerbahçe'nin milli orta sahası Mehmet Topal.

Mehmet, 8,5 milyon avroluk değeriyle yerli futbolcular arasında ilk sırada bulunurken, deneyimli oyuncuyu yedişer milyon avro değerleriyle sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan ve Alper Potuk izledi.

Galatasaray'daki en pahalı yerli futbolcu olarak da Gençlerbirliği'nden devre arasında kadroya katılan stoper Ahmet Çalık, 5 milyon avroluk değeriyle ön plana çıktı.

Galatasaray'ın en değerlisi Muslera

Galatasaray'da en pahalı futbolcu, 14 milyon avroluk değeriyle Uruguaylı kaleci Fernando Muslera oldu.

Muslera'yı 9 milyon avroluk değeriyle Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile 8 milyon avroluk değeriyle Portekizli genç oyuncu Armindo Bruma takip etti.

Fenerbahçe'de en pahalı oyuncu Lens

Fenerbahçe'de piyasa değeri en yüksek oyuncu Hollandalı Lens gösterildi.

Lens'in 12 milyon değerle listenin en üstünde yer aldığı sarı-lacivertlilerde Kjaer 11,5 milyon avro ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ehli takımından kiralanan Moussa Sow 11 milyon avroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Rekabetten ilginç notlar

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yüzyılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.

108 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

Fenerbahçe 5 yıl bekledi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

En az ve en çok seyircili maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.

İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci izledi. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

Rekabetin golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 108 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman da 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Turgay Şeren'in rekoru

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Özlem dolu yıllar

İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.

Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.

18 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ile Galatasaray, 384 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.

Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom Arena, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.

Heyecanı iki takımda da yaşayanlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde, birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın.

Bir maçta dörder gol atanlar

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

En çok görülen sonuç: 1-0

İki takımın 108 yıllık geçmişinde, geride kalan 384 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

En çok mart ayında karşılaştılar

Galatasaray ile Fenerbahçe, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.

En farklı skorlu maç

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

En gollü maçlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

5 Haziran 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig maçında, rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 2000-2001 sezonunda, 7 Şubat 2001'deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı.

Yarıda kalan maç ve tarihi kavga

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.

Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.

Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

Yabancı hakemler

Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı.

Bu hakemler arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

Tarihten yapraklar

Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.

Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadılar.

Rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.

Rekabet dostlukla güzel

Rekabetin 108 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterileri yaşandı.

İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.

Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesinde Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.

Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.

Beraber ev kiralayıp, ava çıkıyorlardı

Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasarayile Fenerbahçe sporcuları ortak kiraladıkları bir evde kalıyorlar ve beraber ava çıkıyorlardı.

İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyorlardı. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said yarın bizimle maçınız var. Git, yat ve dinlen." diye uyardı.

Ertelemeyi önerdiler

Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı.

Bu tarihte Kadıköy'de rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Birleşme durumu ve ortak takım kurma düşüncesi

Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin Şubat 2003 sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.

Bilerek kaçırılan penaltı

Rakiplerin 23 Ocak 1925 tarihinde Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.

Karma takım: "FenerSaray"

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

Merhum Canaydın'dan centilmenlik dersi

Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakibine 6-0'lık yenilgiyle tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.