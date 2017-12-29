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Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi

Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman’ın isteği üzerine Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. İtalyan devinde düzenli olarak forma giyemeyen yıldız futbolcunun devre arasında kiralık olarak alınması planlanıyor.

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Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına şimdiden düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in, ismi son günlerde Galatasaray’la da anılan Hakan Çalhanoğlu’nu listesine aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın, 10 numara pozisyonunda oynatmak istediği Hakan’ın kiralık olarak alınması konusunda yönetime rapor verdiği bildirildi. Bu sezon başında Bayer Leverkusen’den 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan devinin yolunu tutan 23 yaşındaki atak orta saha oyuncusu, iyi başladığı sezonda takımın da kötü sonuçlar alması sonrasında inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti.

Gattuso da tutmuyor

Milan’da 10 numaralı formanın sahibi olan milli futbolcu, Vincenzo Montella’nın kovulması ve yerine kulübün eski futbolcusu olan Gennaro Gattuso’nun gelmesiyle de düzenli olarak ilk 11’de yine şans bulamadı. Son olarak Milan’ın, İtalya Kupası çeyrek finalinde İnter’i 1-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren yıldız futbolcunun, düzenli olarak oynamak istediği ve bu yüzden Türkiye’ye sıcak baktığı konuşuluyor. Hakan konusunda önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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