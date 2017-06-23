Galatasaray'ın sabrı taştı! 'Kararını ver artık Gomis'

Galatasaray’ın Batefimbi Gomis transferinde kulübüyle anlaştığı ancak oyuncunun kararını kesinleştirmesini beklediği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varılan deneyimli santrafor ile Marsilya’nın da ilgilendiği, bu yüzden kafasının karıştığı belirtildi. Futbolcudan artık kararını vermesinin istendiği aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan takımlar listelerini 8 Temmuz’a kadar teslim etmek zorunda. Bu yüzden oyuncu kadrosunu bir an önce hazırlamak isteyen sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.